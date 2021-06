Künstlerpaar stellt aus

Der Kunstverein Ladenburg (KVL) zeigt von Freitag, 18. Juni, bis Sonntag, 11. Juli, die Ausstellung mit dem rätselhaften Titel „Topsy_Turvy_TTASEIN“ von Jürgen Trautwein und Silvia Nonnenmacher. Das Künstlerpaar lebt in Bruchsal und San Franzisko. Sie präsentieren in ihren offenbar von der Corona-Krise beeinflussten Werken „fragmentierte Erinnerungen an ein Jahr wie kein anderes und an ein gestottertes Dasein, in welchem alles kopfsteht“, so die KVL-Mitteilung.

Trautwein ist ein multimedialer und international gefragter Künstler. Ihn beschäftigen aktuelle gesellschaftliche Prozesse um Populismus, Machtmissbrauch und Technologieabhängigkeit, was er mit raumspezifischen Wandinstallationen, Zeichnungen sowie audiovisueller Animations- und Netzkunst umsetzt. Seine Vielseitigkeit spiegelt die Künstlerwebsite (www.jtwine.com) wider.

Die Vernissage findet am Freitag, 18. Juni, um 18 Uhr im KunstFenster des Vereins in der Hauptstraße 77 mit der Kunsthistorikerin und Galeristin Kristina Hoge statt. Weitere Öffnungszeiten: Mittwochs und samstags von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr. Das Hygienekonzept richtet sich nach den geltenden Vorschriften. pj