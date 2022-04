Von Peter Jaschke

Dass Landrat Stefan Dallinger beim Urlaub in Frankreich „einigermaßen gefahrlos“ ein Mittagessen bestellen kann, verdankt er auch Gudrun Eberle-Vater. Die seit 20 Jahren in der Provence lebende Künstlerin war nämlich in Weinheim seine erste Französischlehrerin. Das erzählt Dallinger bei der Eröffnung der Ausstellung „Poesie in Malerei und Bronze“ im Kreisarchiv

...