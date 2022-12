Künstler Hans-Michael Kissel aus Ladenburg bewegt mit Werken

Das regelmäßige Joggen in der Frühe und das Snowboard-Training lohnen sich: Mühelos erklimmt Hans-Michael Kissel selbst die steilsten Treppen in seinem Ladenburger Altstadthaus. Mit dem Besucher auf der Dachterrasse angekommen, genießt der am 29. Dezember vor 80 Jahren in Worms geborene und längst weithin bekannte Künstler den Rundumblick auf die Römerstadt beinahe immer noch so, als wär’s das erste Mal. Wenn Kissel im übertragenen Sinne von oben auf seinen bisherigen Weg schaut, kommt er zu diesem Schluss: „Das Leben meint es gut mit mir.“

Der Ladenburger Künstler Hans-Michael Kissel, hier auf der Dachterrasse seines Hauses, vollendet am 29. Dezember sein 80. Lebensjahr. © Peter Jaschke

Im Krieg geboren

Dabei hatte sein Dasein in Armut und Hoffnungslosigkeit begonnen: Der Vater im Krieg, die Mutter aus dem zerbombten Worms zu Verwandten aufs Land geflüchtet. Es war Kissel nicht an der Wiege gesungen, dass ihn die Mannheimer Ike und Berthold Roland-Stiftung einmal für sein künstlerisches Lebenswerk auszeichnen würde, wie im Sommer geschehen (diese Redaktion berichtete). Kurz zuvor hatten Kissel und seine Frau Annette für die gelungene Umgestaltung und Sanierung ihres Hauses den Sonderpreis der Stadt und des Heimatbunds erhalten.

Obendrein zählt Kissel nun zu den fünf erfolgreichsten Absolventen der Hanauer Zeichenakademie der vergangenen 50 Jahre. Der vielseitige Bildhauer ist weiterhin schöpferisch tätig: Für die „Art Karlsruhe“, eine internationale Kunstmesse für Klassische Moderne und Gegenwartskunst, ist eine größere Arbeit in Vorbereitung.

Zurzeit bereitet Kissel zusammen mit Grafikerin Mirka Kissel-Storch, einer seiner drei Töchter, einen Bildband über seine wichtigsten Werke vor. Seit 1970 schafft der international angesehene Künstler überwiegend kinetische Objekte aus Metall.

Sie bewegen sich in Frankfurt am Main ebenso spielerisch wirkend im Wind wie im norddeutschen Husum. Doch auch unter anderem in Berlin, Leipzig, Mannheim, Heidelberg, Ladenburg und seinem früheren Wohnort Ilvesheim hat Kissel schon gewirkt. Allein für den öffentlichen Raum in der Region, deutschlandweit und im Ausland hat er mehr als 50 Arbeiten angefertigt.

Glücklicher Großvater

Zur bewusst bescheidenen Geburtstagsfeier reisen alle drei Töchter „aus dem tiefsten Odenwald, Lissabon und Mannheim“ an. „Als glückliche Mütter von insgesamt sieben Enkelkindern machen sie mich zum glücklichsten Großvater“, so Kissel. Seine Frau unterstützt ihn dabei, die stabile Gesundheit zu erhalten – durch vernünftige Ernährung und das tägliche Erinnern an die Mittagsruhe. Aus Dankbarkeit für all das hat er einen größeren Geldbetrag gestiftet, der zehn Bedürftigen in der Stadt zugutekommt.