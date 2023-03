Kreativ werden

Der Kunstverein Ladenburg bietet Workshops für Kinder und Erwachsene unter der Leitung von Andrea Tewes an. Die freischaffende Künstlerin und Kunstpädagogin gestaltet in den Räumen in der Hauptstraße 6 in Ladenburg jeweils drei Nachmittage für Kinder von 6 bis 12 Jahren und drei Abende für Erwachsene: An den Donnerstagen, 27. April, 4. und 11. Mai, nachmittags von 16.30 bis 18 Uhr für Kinder (Preis: 49 Euro) und von 19 bis 21.15 Uhr für Erwachsene (Preis: 75 Euro).

An drei Abenden malen, spachteln und experimentieren die Kursteilnehmer, Farben und Hilfsmittel sind in der Kursgebühr enthalten. Eine Leinwand im gewünschten Format sowie Pinsel, Wasserglas, Küchenrolle, Pappteller und Fön sind mitzubringen.

Die Kinder malen, drucken und experimentieren mit Acrylfarben, zeichnen, schneiden, kleben, collagieren und gestalten Bilder. Farben, Kleber, Papier sowie eine Leinwand sind in den Kursgebühren enthalten. Mitzubringen sind Pinsel, Schere, Wasserglas und Malhemd. Anmeldungen per Mail an: andrea.tewes@gmx.de red