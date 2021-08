Kostenloses Impfangebot am Freibad am Freitag

Ladenburg. Die Stadt Ladenburg informiert, dass am Freitag, 6. August, Mobile Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises am Freibad ein kostenloses Impfangebot zum Schutz vor dem Corona-Virus anbieten. Das Angebot richtet sich an alle Interessierte und kann von 10.30 bis 15 Uhr in den Räumlichkeiten des DRLG im Freibad in Anspruch genommen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Verimpft wird der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem nur eine Impfung für das Erreichen des vollen Impfschutzes erforderlich ist. Voraussetzung ist das Vorzeigen eines Ausweisdokuments (Personalausweis oder Reisepass). Empfohlen wird ebenfalls die Mitnahme der Versichertenkarte und des Impfpasses, sofern vorhanden. Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren besteht die Möglichkeit, sich mit Biontech impfen zu lassen.