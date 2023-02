Konzert in Stadtkirche

Der Afrikahilfeverein Freunde Ugandas um Altstadträtin Ilse Schummer präsentiert am Samstag, 11. März, um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche in Ladenburg das Frühjahrskonzert des Schriesheimer Kammerorchesters unter der Leitung von Christian Weidt. Musikalische Gäste sind die Sopranistin Carmen Buchert und der ebenso vielfach ausgezeichnete Jón Vielhaber, der Solotrompeter der deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Eintritt frei

Zur Aufführung kommen unter anderem die Bach-Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“, Mozarts Ouvertüre zum Theatralischen Festspiel „Ascanio in Alba“, Melodien von Edvard Grieg, und das Concerto Grosso Nr. 1 des Schweizer Komponisten Ernest Bloch mit Fred Rensch am Klavier. Damit das Jahr kulturell in Schwung kommt, ist der Eintritt frei. Es wird um Spenden gebeten. pj