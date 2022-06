Konzert im Waldpark

Ladenburg. Im zweiten der insgesamt vier Konzerte der Musik-Sommer-Reihe im Ladenburger Waldpark erwartet die Zuhörer mit der Band The Fabulous South Tunes am Samstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, ein weiterer Hörgenuss.

Ob Soul, Funk, Blues, Jazz oder Rock – die fünf Vollblutmusiker aus dem Schwabenland interpretieren Stücke verschiedener Genres in ihrem ganz eigenen Stil und mit viel Feingefühl. „Man spürt mit jedem Ton die langjährige Spielerfahrung und Spielfreude der Musiker“, heißt es vonseiten der Veranstalter in ihrer Vorankündigung: „Schlagzeug, Bass, Keyboard, Saxofon und dreifach besetzter Gesang bringen jedes Stück zum Grooven.“

„Der Verein Initiative im Waldpark wünscht sich wie beim Eröffnungskonzert im Mai ein volles Haus und ein musikhungriges Publikum“, hoffen die Organisatoren: „Bei geeignetem Wetter wird die Veranstaltung zu einem besonderen sommerlichen Musikvergnügen draußen im Waldpark unter freiem Himmel“, versprechen sie.

Der Eintritt beträgt 15 Euro. Einlass ist eine Stunde vor Konzertbeginn um 18.30 Uhr. Karten können im Voraus unter kartenreservierung-glashaus@web.de (Betreff: The Fabulous) reserviert werden. Die Barzahlung erfolgt dann an der Abendkasse. Restkarten sind ebenfalls an der Abendkasse erhältlich.

Die Plätze sind nicht nummeriert. Es besteht freie Platzwahl. Das Tragen einer Maske während der Veranstaltung wird empfohlen. red