Konzert der Stadtkapelle

Unter der Leitung ihres Dirigenten Helmut Baumer hat die 1993 gegründete Stadtkapelle Ladenburg ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet für ihr diesjähriges Frühjahrskonzert, das am Samstag, 13. Mai, um 19.30 Uhr in der Ladenburger Lobdengauhalle stattfinden wird. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Das Motto „Viva La Vida“ bezieht sich auf einen Songtitel der britischen Popgruppe Coldplay, die bei einem Hit-Medley „in Symphony“ zu hören sein wird.

Solisten aus den eigenen Reihen

Neben weiteren Werken der symphonischen Blasmusik wie das viersätzige Konzertstück „Noah’s Ark“ darf sich das Publikum auf Pop-, Filmmusik- und Swing-Werke freuen. Es wirken Solisten aus den eigenen Reihen mit.

Das Frühjahrskonzert findet am Samstag, 13.Mai, um 19.30 Uhr in der Lobdengauhalle Ladenburg statt. Eintrittskarten sind zu 14 Euro (ermäßigt 12 Euro) in der Buchhandlung am Rathaus (Domhofgasse 3) erhältlich. pj