Konzert begeistert

Mit einem Konzert der besonderen Art hat Martin Geißler als Organisator und Hauptakteur an der Orgel das Publikum in der St.-Gallus-Kirche begeistert. In dem unter Coronabedingungen als vollbesetzt geltenden Gotteshaus zeigten sich Geißler, zugleich Leiter des katholischen Kirchenchores, und seine Mitmusiker „Very British“, wie auch das Motto des Spätnachmittags lautete.

Während Geißler an der mächtigen Mönch-Orgel glänzte, überzeugten Christoph Müller (Violine) und Bass-Bariton John Dalke (Gesang) ebenso. Claudia Plaßwich-Geißler moderierte das Programm. „Die anschließende Teatime fand großen Zuspruch und gab dem gelungenen Abend einen wunderbaren Abschluss“, teilt Ursula Knopf von der Kirchengemeinde mit. pj