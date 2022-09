Konzert am Klavier

Ladenburg. Die international renommierte Pianistin Valeria Palyarush aus der Ukraine gibt am Montag, 12. September, um 19.30 Uhr ein einmaliges Klavierkonzert im Ladenburger Domhofsaal. Die Absolventin der Nationalen Musik-Akademie der Ukraine, Künstlerin des Nationaltheater-Orchesters in Kiew und Filmmusik-Komponistin spielt Werke von Bach, Beethoven, Liszt und Debussy. Als Klavierlehrerin unterrichtet Palyarush nach Ladenburg geflüchtete Kinder aus der Ukraine per Smartphone. Da sie sich nur zwei Tage lang in der Römerstadt aufhält, fällt der Konzerttermin notgedrungen auf den Wochenanfang nach dem Altstadtfest.

Der Eintritt ist frei, doch freuen sich die Veranstalterinnen vom Integrationshilfeverein Ladenburg INT.AKT über Spenden. pj