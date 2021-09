Kommt bald Geld aus dem Digital-Pakt Schule?

Über den Stand der Dinge bei „Ladenburg.digital“, der Digitalisierungsstrategie der Stadt, berichten Schmutz und Rathausmitarbeiter Maximilian Bauer in der öffentlichen Sitzung des Ladenburger Gemeinderates am Mittwoch, 29. September, um 18 Uhr im Domhofsaal. Zur digitalen Ausstattung der Schulen heißt es in einer Vorlage der Verwaltung, dass die Medienentwicklungspläne aller Bildungsstätten mit Unterstützung der Stadt inzwischen fertiggestellt seien.

Fördermittel helfen

Alle Schulen seien dank Förderprogrammen mit Geräten und Zubehör ausgestattet worden. Abschließend sollen noch in diesem Jahr Mittel aus dem „DigitalPakt Schule“ für alle Schulstandorte beantragt werden. „In diesem zeitlichen Zusammenhang soll auch die schrittweise Anbindung aller Schulen an einen Breitbandanschluss erfolgen“, kündigt die Verwaltung an.

Dem Aufbau eines kommunalen Energiemanagements gemäß Klimaschutzgesetz des Landes soll ein vor Jahresende zu beschließender Antrag auf Bundesfördermittel dienen. Gemäß eines ersten Richtpreisangebots verbleiben laut Beschlussvorlage abzüglich des angestrebten Zuschusses in Höhe von 50 Prozent Kosten von etwa 18 500 Euro für die ersten drei Jahre bei der Stadt.

Ziel sei es, Energieverbräuche einzelner kommunaler Gebäude transparent aufzeigen und erfassen zu können. So ließen sich mögliche Maßnahmen zur Einsparung erarbeiten sowie Prioritäten für anstehende Maßnahmen setzen.

Ferner soll der Rat laut Vorlage der Verwaltung weitere 100 000 Euro zur Verfügung stellen, die über die im Haushaltsplan bereits eingeplanten Mittel zur Bekämpfung der Corona-Krise hinausgehen. Denn die im April um 100 000 Euro aufgestockten Gelder seien bereits zu 95 Prozent abgerufen.

Darüber hinaus möchte Bürgermeister Stefan Schmutz befugt werden, bis zum Ende des Haushaltsjahres über weitere Mittel bis zu einer Gesamthöhe von 200 000 Euro in eigener Verantwortung entscheiden zu dürfen. Ein weiteres Thema sind Fahrradleasing und Job-Ticket für Mitarbeiter der Stadt.

Überdies stellt Revierleiter Bernd Schmidt als Gast der Sitzung die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2020 vor. Weitere Punkte der Tagesordnung sind der Bericht des Bürgermeisters, Fragen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie eine Ehrung für Bernd Garbaczok (SPD). Er ist seit zehn Jahren Mitgliedschaft im Ratsgremium.

Wer an der öffentlichen Gemeinderatssitzung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei Claudia Schmitt anzumelden (Telefon 06203/701 11, claudia.schmitt@ladenburg.de). Es wird ein Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen Corona-Test verlangt.

