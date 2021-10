Kommentar zum Kauf der ABB-Flächen in Ladenburg: Logischer Schritt

Elf Fußballfelder – so groß ist die Fläche, die in Ladenburg durch den Wegzug des Unternehmens ABB frei wird. Das Areal liegt außerdem ziemlich zentral. Die Chance, ein so großes und gut gelegenes Gebiet neu zu entwickeln, bietet sich nur selten. Dass die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg (StaLa) die gut neun Hektar große Fläche gekauft hat, ist daher ein konsequenter und logischer

...