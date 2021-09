Kolumnistin Othmann flaniert

Ladenburg. Die politische Autorin und Journalistin Ronya Othmann (Leipzig) ist am Sonntag, 26. September, um 15 Uhr zu Gast bei den Ladenburger Lesespaziergängen „Flaneure & Flaneusen“. Die 1993 in München geborene Schriftstellerin, die in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die Kolumne „Import Export“ schreibt, liest aus ihrem mehrfach ausgezeichneten Debütroman „Die Sommer“ und ihrem Gedichtband „die verbrechen“. Begleitet wird sie durch die Moderatorinnen Carolin Callies und Kristin Wolz. Die Zuhörenden verfolgen alles über Funkempfänger zum Ausleihen.

Treffen ab 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Stadtbibliothek (Hauptstraße 8). Karten zu 5 Euro lassen sich bestellen bei der Buchhandlung am Rathaus (Tel. 06203/12 11 1). Nächste Termine: 10. Oktober, 15 Uhr: Christoph Peters, „Dorfroman“/ „Tage in Tokio“; 24. Oktober, 15 Uhr: Anna Katharina Hahn, „Aus und davon“; 13. November, 15 Uhr: Christiane Neudecker, „Der Gott der Stadt“; 28. November, 15 Uhr: Hamed Abboud, „In meinem Bart versteckte Geschichten“ und Usama Al Shamani, „In der Fremde sprechen Bäume arabisch“.