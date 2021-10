Koger und Stumpf von ASV Ladenburg stark

Der 13 Jahre alte Gewichtheber Nikolai Koger (Seckenheim) vom Athletik-Sportverein (ASV) Ladenburg ist Landesmeister der Schüler in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm. Der Jugendliche aus der Trainingsgruppe von Werner Rapp erzielte in Heinsheim mit 57 kg Hantelgewicht in der Teildisziplin Reißen eine neue persönliche Bestleistung. Im Stoßen lief es für Koger dann nicht optimal, dennoch reichten die 68 kg für den Spitzenplatz. Vereinskollege Jonathan Stumpf verbesserte seinen Bestwert im Stoßen auf 42 kg und landete in einer starken Gruppe auf Rang vier.

Dank dieser Leistungen dürfen sich die beiden Jungs nun auf ihre Teilnahme an den Deutschen Schülermeisterschaften am 12. November in Obrigheim freuen.

Bei den Titelkämpfen der Masters in Nagold holte indes der 78 Jahre alte ASV-Mann Walter Schüßler (Heddesheim) mit 56 (Reißen) und 69 kg (Stoßen) die Goldmedaille in der Klasse bis 102 kg Körpergewicht. pj (Bild: ASV)