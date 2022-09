Klezmer bewegt Besucher im Glashaus Ladenburg

Von Peter Jaschke

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Regen prasselt aufs Dach, es blitzt und donnert. Besser als es die Naturelemente draußen vermögen, könnte man den Charakter der Musik drinnen kaum beschreiben. Denn Klezmer, das hat Kraft und Melancholie wie ein Herbstgewitter. Als „ein Lachen durch Tränen“ hat der russische Komponist Dmitrij Schostakowitsch diese Klänge einmal bezeichnet. Mit „Lebensfreude und die Lust zu tanzen“ ist dieser wunderbare Samstagabend überschrieben, den das Heidelberger Klezmer-Quartett dem Publikum im Glashaus am Ladenburger Reinhold-Schulz-Waldpark bereitet.

Es kommt sofort gute Laune auf, als die vier Musiker mit der heiter-beschwingten Melodie eines Freilach-Tanzes loslegen. „Toll“, ruft da ein begeisterter Zuhörer in den Applaus hinein. Um das Geheimnis dieser gleichermaßen temperamentvollen wie traurigen Musik zu verstehen, sollte man wissen, dass sich Klezmer vor Jahrhunderten aus der traditionellen Musik nach Osteuropa vertriebener oder geflohener Juden entwickelt hat. Die dortigen Volkslieder und Tänze wurden integriert. Auswanderer machten Klezmer später auch in den USA populär. Mit dem vom Publikum im Glashaus begeistert aufgenommenen Evergreen „Bei Mir Bistu Shein“ – berühmt seit der Swing-Version der Andrews Sisters von 1937 – gesellt sich die Ladenburger Jazzsängerin Katrin Armani nicht zum letzten Mal an diesem Abend als Gast zu den Instrumentalisten auf die Bühne.

Mehr zum Thema Kultur Saxophon mal klassisch und mal jazzig Mehr erfahren

Fest zur Formation gehört inzwischen Katrin Armanis Mann Marcus: Der Gitarrist ist beim Klezmer-Quartett seit kurzem Nachfolger seines früheren Kollegen Jörg Teichert, der im Februar bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Teicherts Bruder Holger führt die Formation an und spielt das Klezmer-Instrument schlechthin. Er hatte schon klassischen Klarinetten-Unterricht, als ihm eine Freundin zum 18. Geburtstag vor rund 30 Jahren eine CD des ihm zuvor unbekannten Musikers Giora Feidman schenkte. Der gebürtige Argentinier gilt als König des Klezmer. „So kann Klarinette also auch klingen“, erinnert sich Teichert an sein Erweckungserlebnis, „als ich diese wahnsinnig schöne Musik erstmals hörte“. Zur selben Zeit fing sein Bruder Jörg an, Gitarre zu lernen – und Klezmer zu lieben. Die beiden taten sich wenig später mit Kontrabassist Roland Döhringer zusammen, der bis heute dabei ist, und so fing alles an. Heute gehört auch noch Trompeter Johannes Stange dazu.

„Für mich war es total wichtig, nachdem das mit meinem Bruder passiert ist, die Musik weiterzuspielen“, sagt Teichert. Da er Marcus Armani schon lange kenne, habe er ihn gefragt, ob er Lust habe, „das mit uns weiterzumachen“. Als großer Verehrer des legendären Jazzgitarristen „Django“ Reinhardt gibt Armani an diesem Abend mit „Djangos Waltz“ solistisch seinen Einstand. Mit Reinhardts „Minor Swing“ beginnt der zweite Teil des Konzerts, bei dem somit Gypsy-Jazz auf Klezmer trifft. „Super, besser geht’s nicht“, findet Zuhörerin Anne aus Ladenburg. Sie hatte sich am Vorabend an Ort und Stelle die Tragikomödie „Zug des Lebens“ über die gewitzte Flucht eines jüdischen Dorfes vor den Nazis angeschaut. „Die Stimmung im Film passt absolut zu dem, was ich heute hier höre“, erklärt die Besucherin.

„Wer zu dieser wundervollen Musik tanzen lernen will, dem empfehle ich den Workshop mit Marianne Lange“, weist Jochen Liebrich von der gastgebenden Initiative im Waldpark auf den abschließenden Sonntag hin. Was es mit dem Namen Klezmer auf sich hat, erläutert Teichert: Das Kunstwort setze sich aus den Begriffen „kley“ (Gefäß) und „zemer“ (Lied) zusammen, bedeute also Gefäß des Liedes. Und zwar im Jiddischen. Diese weltweit gebräuchliche Volkssprache der in Mittel- und Osteuropa beheimateten oder von dort stammenden Juden hat sich aus einem mittelalterlichen Deutsch entwickelt und ist ebenso germanischen Ursprungs. Darauf „Nokh A Glezele Sirba“, also noch ein Gläschen Tanzwein, wie auch eine CD des Klezmer-Quartetts heißt.