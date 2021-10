Kinderbibelwoche in den Ferien

Ladenburg. Erstmals findet die traditionelle Kinderbibelwoche der evangelischen Kirchengemeinde Ladenburg von Mittwoch, 3. November, bis Samstag, 6. November, in Kooperation mit der Freien evangelischen Gemeinde statt. Vorbereitet wurde das Programm zusammen mit den evangelischen Kirchengemeinden Edingen und Ilvesheim. Kinder von sechs bis zwölf dürfen ab sofort fürs tägliche Programm von 10 bis 13 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Realschulstraße 7 angemeldet werden (thomas.pilz@kbz.ekiba.de oder auf Anrufbeantworter 06203/18 09 63). Eingangs ist ein Spucktest erforderlich. Das Angebot kostet pro Tag 4 Euro oder für alle Tage zusammen 12 Euro. Eine Gruppe bastelt in der Holzwerkstatt des Glashauses basteln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1