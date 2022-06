Kinder in luftiger Höhe

Ladenburg. Unter dem Motto „Mut haben – Grenzen überwinden“ haben ukrainische Kinder und Jugendliche aus Vorbereitungsklassen der Ladenburger Werkrealschule (WRS) Unterer Neckar einen „rundum gelungenen Schultag“ im Viernheimer Kletterwald erlebt. Dies teilt die WRS-Sozialpädagogin Dagmar Neu mit. Diesen Aufenthalt hatte der Integrationshilfe-Verein Ladenburg INT.AKT gestiftet. Ebenso waren jedoch auch Kinder aus geflüchteten Familien anderer Herkunft dazu eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Dagmar Neu ausführt, dienen zwei Vorbereitungsklassen an der WRS seit sechs Wochen dazu, 25 Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine so viel Deutsch beizubringen, dass sie möglichst bald in Regelklassen integriert werden können. Im Viernheimer Kletterwald wurde allen nach einer Einführung auf Englisch rasch klar, dass in luftiger Höhe „mehr geht, je besser man im Team zusammenarbeitet, sich gegenseitig unterstützt und Mut macht“, so Neu.

Teilnehmer „mächtig stolz“

Ukrainische Kinder aus Ladenburg waren im Kletterwald. © Werkrealschule

Teilnehmerin Marina habe besonders begeistert, dass „alle so gut zusammengehalten haben“. Andrej habe der am schwierigsten zu bewältigende Parcours in 15 Metern Höhe zunächst Überwindung gekostet. Er durfte am Ende aber zu recht „mächtig stolz“ darauf sein, es geschafft zu haben. Auch alle anderen fanden das Abenteuer „richtig cool“ und würden gerne wiederkommen. pj

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2