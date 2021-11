Kellner überfallen

Bei einer Raucherpause ist ein Kellner am Freitagabend in Ladenburg von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der bislang unbekannte Täter kurz nach 20 Uhr in der Hauptstraße hinterrücks die Geldbörse vom Gürtel des Kellners zu stehlen. Dieser verhinderte die Tat, indem er den Angreifer zu Boden schubste. Zuvor fügte der Täter dem Kellner noch eine Schnittverletzung mit einem Taschenmesser zu. Der Unbekannte flüchtete, eine Fahndung nach ihm blieb zunächst ohne Ergebnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 20 und 25 Jahre alt, sportliche Figur, Drei-Tage-Bart. Der Unbekannte hat eine Narbe über der rechten Augenbraue. Bekleidet war er mit einem schwarzen Trainingsanzug mit Hoodie und weißer Aufschrift „Alpha Gun“ auf dem Rücken sowie schwarzen Turnschuhen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden. sh/pol