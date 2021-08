Kaum Bauverzögerungen zu erwarten

Im Vorfeld der Bauarbeiten für die Dreifeldsporthalle im Ladenburger Römerstadion haben Archäologen des Landesamts für Denkmalpflege keine Funde geborgen. Bei den in der Fachsprache sogenannten Prospektionen, also bei Erkundungsgrabungen im Gewann Ziegelscheuer wurden anhand von Baggerschnitten „Dichte und Erhaltung der erwarteten archäologischen Befunde überprüft“. Dies teilte die Pressestelle des zuständigen Regierungspräsidiums (RP) Stuttgarts am Mittwoch auf Anfrage mit.

Zu erwarten waren Relikte der Neckarsueben und der römischen Epoche. Denn in diesem archäologisch sensiblen Bereich war der ehrenamtliche Ladenburger Denkmalpfleger Berndmark Heukemes zwischen 1978 und 1980, also vor dem Bau des Römerstadions, auf einen großen römischen Gutshof (Villa Rustica) aus dem zweiten Jahrhundert gestoßen. Darunter wurde eine ältere Siedlung jenes aus dem Elbe- und Saale-Gebiet eingewanderten germanischen Stammes entdeckt, den die Römer als Neckarsueben in der Region angesiedelt und für Grenzschutzaufgaben bezahlt hatten.

„Es stellte sich heraus, dass das gesamte Areal zumindest einen Meter stark in moderner Zeit massiv aufgeschüttet worden war“, heißt es im Schreiben aus dem Regierungspräsidium. Dies bedeute, dass für den Hallenneubau erforderliche Erdbewegungen sowohl für die Bodenplatte als auch für die Streifenfundamente „keine ungestörten Bodenverhältnisse erreichen und somit keine archäologischen Befunde zerstören“.

Eine Ausgrabung dieses Areals könne somit entfallen. „Um ganz sicher zu gehen, wird das Landesdenkmalamt die Bodeneingriffe für die Halle begleiten“, kündigt die RP-Sprecherin jedoch an.

