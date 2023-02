Kaufen oder tauschen

Der nächste Eisenbahn- und Spielzeugmarkt in Ladenburg findet am Samstag, 25. Februar, von 11 bis 16 Uhr im Carl-Benz-Gymnasium statt (Realschulstraße 4). Rund 30 Aussteller bieten bei dieser Traditionsveranstaltung Eisenbahnen und Zubehör aller Hersteller sowie Modellautos und historisches Spielzeug an.

Gelegentlich lässt sich laut den Veranstaltern auch ein passendes Teil für die Eisenbahn gegen ein überflüssiges Exemplar bei einem Aussteller eintauschen. Ebenso ist der eine oder andere an Ankäufen interessiert. Seit 1984 gibt es diesen Markt von Bernd und Jutta Sauerbrey aus Ladenburg.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 4 Euro. Kinder bis 16 Jahre haben freien Zugang. Eine Probestrecke ist vorhanden. Die Veranstaltung ist bewirtet. pj