Kampfabend in der Lobdengauhalle

Die derzeit zweitplatzierten Regionalliga-Ringer des Athletik-Sport-Vereins (ASV) Ladenburg erwarten zu einem weiteren Regionalderby am Freitag 5. November, ab 20.30 Uhr in der heimischen Lobdengauhalle das Tabellenschlusslicht von der SVG Nieder-Liebersbach. Nach dem ASV-Sieg in der Hinrunde werden nun durch den Stilartwechsel der jeweiligen Ringer die Karten neu gemischt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den Vorkämpfen ab 18.30 Uhr möchte die Zweite Mannschaft der Römerstädter die Tabellenspitze in der Verbandsliga gegen den SRC Viernheim II behaupten. In der Schülerliga trifft die bislang ungeschlagene Kampfgemeinschaft (KG) Ladenburg-Rohrbach auf die KG Viernheim-Ziegelhausen (Beginn um 17.30 Uhr). pj