Kammerchor tritt auf

Ein besonderes Konzert ist am Sonntag, 11. Dezember, in der evangelischen Stadtkirche in Ladenburg zu erleben. Um 18 Uhr tritt dort der Kammerchor der Mannheimer Christuskirche auf. Unter dem Titel „Dixit Maria ad angelum“ sind Chor- und Orgelwerke unter anderem von Hassler, Brahms, di Lasso und Pärt zu hören. Der Eintritt ist frei.

Der Kammerchor unter der Leitung von Marion Krall bietet in Ladenburg Perlen der a-capella-Literatur aus Renaissance, Romantik und Moderne. Im Zentrum steht die Figur der Maria, die mit dem Magnificat selbst eines der berühmtesten Lieder der Bibel singt. Die adventliche Chormusik wird von Johannes Michel an der Orgel umrahmt. sko