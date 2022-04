Ladenburg. Die Netzgesellschaft Edingen-Neckarhausen beginnt in Ladenburg ab diesem Donnerstag mit der Verlegung von Mittelspannungskabeln auf einer Gesamtlänge von 400 Metern in den Bereichen Bahnhofplatz, Am Bahnhof und Am Bahndamm. Während der Bauzeit bis Ende Mai lassen sich Behinderungen nicht vermeiden: Straßen müssen zeitweise halbseitig gesperrt werden, Parkplätze können wegfallen, Gehwege und Zufahrten zu Grundstücken sind zeitweise nur eingeschränkt nutzbar.

