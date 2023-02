Jungringer holen Gold

Erneut großer Erfolg für die Nachwuchsarbeit im ASV Ladenburg: Nachdem die jüngeren Schüler gerade den Nordbaden-Cup gewonnen haben (diese Redaktion berichtete), sind jetzt sechs von elf angetretenen Jugendringern als Landesmeister von den Titelkämpfen im griechisch-römischen Stil aus Weingarten zurückgekehrt: Artur Goldmann, Wseslaw Hörner, Dariusz Drzyga, Danil Wittmann und die Brüder Christos und Alexios Oikonomou haben in ihren Gewichtsklassen jeweils die Goldmedaille gewonnen. Außerdem trugen Lennard Fetzer, Alexy Lorer und Michael Roispich als Vizemeister, der Drittplatzierte Yahya Sebjev und Robert Gleim mit einem fünften Platz dazu bei, dass der ASV auch die Mannschaftswertung in der C- und B- Jugend klar gewann. Zu den Landesmeisterschaften im freien Stil am Samstag und Sonntag, 25./26. Februar, in Heidelberg will der ASV mit mehr 30 Startern an den Start gehen. pj

