Es gibt sie noch: Junge Leute, die in ihrem Verein Führung übernehmen. Benjamin Reiß ist so ein eher seltenes Exemplar. Der 30-jährige Ingenieur beim TÜV Süd ist neuer Vorsitzender der Stadtkapelle Ladenburg. „Ich will Jüngere überzeugen mitzumachen und erhoffe mir von unserem jungen Vorstand neuen Schwung – vor allem nach der Corona-bedingten Pause“, sagt Reiß. Der Viernheimer wirkt seit

...