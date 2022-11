Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kettenheimer Hof Junge Musikerinnen und Musiker proben in Ladenburg für Musical

Beim Kulturverein Kettenheimer Hof in Ladenburg haben die Proben zum Musical „Me and My Girl" begonnen. Warum das Projekt gerade nach der Corona-Krise so bedeutsam ist, erklären Stefan und Moritz Pfister vom Vereinsvorstand.