Jeep vor der Tür gestohlen - Diebe nutzen Sicherheitslücke am Schloss

Ladenburg. Einem 46-jährigen Ladenburger ist das vor seinem Wohnhaus stehende Auto gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er den schwarzen Jeep im Wert von rund 35 000 Euro am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr vor seiner Tür in der Eponastraße geparkt. Die Autoschlüssel hatte er im Hausflur abgelegt. Da der Schließ-Mechanismus mit einer Funktechnologie („Keyless-Go“ oder „Keyless-Entry“) ausgestattet ist, gelang es den Dieben mit einem Funkstreckenverlängerer, das Signal der im Flur liegenden Schlüssel zu verstärken. So konnten sie das Auto öffnen und starten. Erst am Donnerstagmorgen bemerkte der 46-Jährige den Diebstahl. Zeugen sollen sich unter 0621/174 44 44 melden.

Nach Polizeiangaben wurden in diesem Jahr bereits drei Fahrzeuge desselben Typs auf diese Weise gestohlen – zuletzt im September in Heddesheim. Die Ermittler weisen auf Sicherheitslücken hin. Helfen könne es schon, wenn man den Schlüssel nicht in der Nähe der Haustüre deponiere oder für das Ablegen zu Hause Behältnisse kaufe, die Funksignale abschirmten.