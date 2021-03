Einzelhandel und Gastronomie in Ladenburg stehen in den Startlöchern: Das gibt die sinkende Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Rhein-Neckar-Kreis in den letzten sieben Tagen her. Für diesen Fall hat die Stadt gemeinsam mit dem örtlichen Bund der Selbstständigen (BdS) in Kooperation mit der lokal ansässigen Agentur „Open Minded“ eine Werbekampagne vorbereitet. Am kommenden Mittwoch wollen Stadt und BdS ihre Aktion der Öffentlichkeit vorstellen.

AdUnit urban-intext1

„Ziel ist es, den lokalen Handel zu unterstützen und die Bürgerschaft dafür zu sensibilisieren, Gewerbetreibende vor Ort zu unterstützen“, erklärt Bürgermeister Stefan Schmutz auf Anfrage. Dies gelte für Einzelhandel und Gastronomie gleichermaßen, betont Schmutz. Sobald klar sei, wann welche Geschäfte in welcher Form in Ladenburg öffnen können, werde die Aktion gestartet, hieß es Ende vergangener Woche.

Da inzwischen auch Gewissheit darüber herrscht, wie Baden-Württemberg die in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Lockerungen konkret in Landesrecht übersetzt und welche Folgen sich daraus für die Region und Ladenburg ergeben, war es folgerichtig, dass Schmutz die geplante Kampagne rasch öffentlich vorstellt. Denn die Zeit drängt: „Die Sorge ist groß, dass Einzelhandel und Gastronomie durch Corona-bedingte Schließungen erhebliche Verluste verzeichnen, die weder durch staatliche Hilfen noch durch unternehmerische Improvisationskunst aufgefangen werden können“, teilt Schmutz seine Einschätzung der Lage mit. „Jede Woche zählt jetzt, weshalb wir es begrüßen würden, wenn eine schrittweise Lockerung möglich und vertretbar wäre“, so Schmutz.

„Wir sind super zufrieden mit der Zusammenarbeit“, sagt die für den Einzelhandel zuständige BdS-Vizechefin Renate Henseler-Sohn auf Anfrage, will jedoch auch nichts von dem vorwegnehmen, was geplant ist. So viel lässt sie wissen: „Einen Kundenansturm will keiner, aber der Corona-Lage angepasste Lösungen und der Aufruf, dass es die Kunden in der Hand haben, wie unsere Innenstädte zukünftig aussehen, wären klasse.“ pj