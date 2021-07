Jazz zum US-Feiertag

Einen ebenso abwechslungsreichen wie spannenden Streifzug für die ganze Familie durch die Musikgeschichte der USA kündigen die Jazz-Musiker Katrin und Marcus Armani sowie Johannes Stange an. Dieses Konzert aus der Kulturreihe der Ladenburger Initiative im Waldpark findet am Sonntag, 4. Juli, also am US-amerikanischen Nationalfeiertag, um 17 Uhr im Glashaus statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Denn mit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten im Jahr 1776 habe auch eine musikalisch einzigartige Entwicklung in dem vor allem durch Einwanderung geprägten „Schmelztiegel“ begonnen. Mit ihrem Programm wollen die Sängerin und Pianistin, ihr Ehemann an der Jazzgitarre sowie Trompeter Stange Antworten auf diese Fragen geben: Wie hat der indigene Stamm der Cherokee musikalisch den Tag begrüßt? Warum wurden Soldatenlieder aus Irland zu Blues-Hymnen der Südstaaten? Wie entstand aus dem Blues der Jazz, und was ist in den heutigen Hitparaden davon übrig geblieben?

Das Plakat zum Konzert. © -o-

Tickets zu 17 Euro müssen per E-Mail vorbestellt werden (kartenreservierung-glashaus@web.de), wie die Musiker mitteilen. Zum Hygienekonzept verweist das Trio auf die Homepage der Veranstalter (www.Glashaus-Ladenburg.de). pj