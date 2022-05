Satter Bläsersound, präzise Einsätze, magische Melodien und virtuose Soli: Was das Rhein-Neckar Jazz-Orchester (RNJO) am Samstagabend vor rund 80 Gästen im Glashaus am Ladenburger Waldpark abliefert, hat unglaublich viel Swing. Das geht in die Beine - und es wärmt das Herz. „An einem so schönen, lauen Abend bringt ein Kulturgenuss wie dieser Momente zurück, die man lange vermisst hat“,

...