International beteiligt

Das Lobdengau-Museum in Ladenburg ist mit zwei Leihgaben an einer internationalen Kunstausstellung beteiligt. Wie die Einrichtung mitteilte, handelt es sich dabei um die Schau „The Mystery of Mithras“, die kürzlich im Musée Royal de Mariemont in Belgien eröffnet wurde.

Bei den Leihgaben handelt es sich zum einen um die farbige Rekonstruktion des Kultbildes von Mithras und Sol aus Lopodunum, zum anderen um eine steinerne Mensa mit Darstellungen im Relief.Zur Ausstellung erschien ein umfangreicher Begleitband, an dem das Lobdengau-Museum mit mehreren Beiträgen beteiligt ist.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Ausstellung im Musée Saint-Raymond in Toulouse sowie im Archäologischen Museum Frankfurt gezeigt. red

Info: Mehr Informationen unter musee-mariemont.be

