Ins Museum nur mit Test

Auch in Ladenburg werden erste Öffnungsschritte für Verwaltung, Kultur- und Freizeiteinrichtungen möglich. Bürgerbüro und Rathaus sind wie üblich geöffnet, Besuche nach Terminabsprache. Das Jugendzentrum „Die Kiste“ bietet am Donnerstag ab 16 Uhr einen offenen Treff an.

Das Lobdengau-Museum öffnet am Sonntag, 23. Mai, und am Montag, 24. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Ab Mittwoch, 26. Mai, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. Die Anzahl der Besucher ist auf 15 beschränkt, sie müssen einen negativen Covid-19-Test vorweisen, vollständig geimpft oder genesen sein und einen positiven PCR-Test haben. Ab Donnerstag hat auch die Stadtbibliothek wieder regulär geöffnet, unter den gleichen Vorgaben wie das Museum.

Das Training von Vereinen im Römerstadion ist ab diesem Mittwoch wieder möglich, allerdings gelten spezifische Bedingungen. Die Benutzung von Umkleide- und Aufenthaltsräumen ist nicht gestattet. Für die Öffentlichkeit bleibt das Römerstadion weiter geschlossen. red/sko