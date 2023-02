Innenminister Strobl zu Gast

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) kommt am Freitag, 3. Februar, in die Region. Auf Einladung des künftigen Bundestagsabgeordneten Alexander Föhr wird er am Nachmittag zunächst die Integrierte Leitstelle in Ladenburg besuchen.

„Bei meinem letzten Besuch durfte ich viel über die wichtige Arbeit erfahren, die dort geleistet wird“, schreibt Föhr dazu und fährt fort: „Mir liegt es am Herzen, dies auch dem Innenminister bekannt zu machen und ihn mit den Beschäftigten der Leitstelle ins Gespräch zu bringen.“

Um 18.30 Uhr werden Strobl und Föhr dann im Zehntkeller in Schriesheim zu einer politischen Weinprobe gemeinsam mit dem örtlichen CDU-Stadtverband erwartet. Nach einem politischen Impuls des Innenministers wollen die Christdemokraten in angenehmer Atmosphäre und bei Weinen von der Bergstraße, präsentiert von Manuel Bretschi von der Winzergenossenschaft, über aktuelle Themen ins Gespräch kommen. hje