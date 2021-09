Initiator stiftet Geburtstagsspenden

Ohne warme Geldregen durch Unterstützer wäre der Römergarten des städtischen Lobdengau-Museums in Ladenburg nicht innerhalb kurzer Zeit so weit gediehen. Inzwischen vervollständigt auch ein Wasserbecken die Anlage im Bereich des alten Zwingers. Als Initiator des historischen Lehr- und Sichtungsgartens übergab Werner Molitor außerdem Geburtstagsspenden in Höhe von 1430 Euro, damit bald drei in geometrische Formen geschnittene Eiben den optischen Eindruck einer antiken Freifläche verstärken.

„Damit erfüllt sich ein Wunsch für Werner Molitor“, sagte Museumsleiter Andreas Hensen. Er freute sich darüber, dass das 80-jährige Heimatbund-Ehrenmitglied beim Geburtstagsempfang des Vereins vor wenigen Wochen um Geld statt Geschenke gebeten hatte. Es regnete, als sich Hensen und Molitor mit weiteren Aktiven der Stiftung Lobdengau-Museum um ihren Vorsitzenden Rainer Beedgen und des Heimatbunds zum Foto mit Schirmen aufstellten. Unter großem Ah und Oh reichte Molitor Trauben, die an Ort und Stelle gereift waren. Soll doch der Römergarten Besuchern vermitteln, welche Nutz- und Zierpflanzen in römischer Zeit den Weg vom Mittelmeer in den damaligen Hauptort Lopodunum gefunden haben und wie man sich das Leben auf einem Landgut in der germanischen Provinz vor knapp 2000 Jahren vorzustellen hat. Dazu gehörten eben auch sogenannte Formgehölze, also akkurat gestutzte Buchs- und Eibenbäume, die demnächst noch am Bassin gepflanzt werden sollen. Leistungsstärkere Wasserspiele kündigte Hensen ebenso an.

„Das fruchtbare Zusammenspiel verschiedener Akteure ermöglicht es, Stadtgeschichte erlebbar zu machen und die Qualität des Römergartens seit der Eröffnung 2019 von Jahr zu Jahr wachsen zu lassen“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz anerkennend. Wie Hensen ausführte, hatte Altstadtrat Peter Hilger mit seinen Fotos dazu beigetragen, dass Bilder die textlichen Erläuterungen zum Fresko an der Stirnseite des Römergartens ergänzen. Das 1:1-Digitalisat des Originals aus Pompeji, das bei einem Ausbruch des Vesuv-Vulkans im ersten Jahrhundert zerstört worden war, stehe mit seinen naturalistischen Darstellungen von Pflanzen, Vögeln und Artefakten für ein weiteres Detail altrömischer Gartenkultur.

Um die Lizenz zur Kopie des Freskos zu erhalten, musste Kontakt zur Generaldirektion des Archäologischen Parks von Pompeji hergestellt werden. Dabei half Stiftungsmitglied Jörg Klein, Geschäftsführer der seit 1986 in Ladenburg ansässigen Daimler- und Benz-Stiftung. Museumsleiter Hensen stellte weitere Neuigkeiten vor: Neben sturmsicheren Terrakottatöpfen sei außerdem mit Unterstützung von Rathausmitarbeiter Götz Speyerer und dem Bauhof auch ein historisierender Zaun aufgestellt worden, der mit seiner „wunderbaren Patina“ zum Haus passe. Gleichwohl kündigte Molitor an: „Ich habe viele Ideen, was wir noch alles machen könnten, wenn weitere Spenden kämen, denn ein Garten ist bekanntlich nie fertig.“

