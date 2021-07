Initiative für Pedelec-Fahrer

Pedelecs erfreuen sich steigender Beliebtheit. Um den Pedelec-Fahrenden ein unkompliziertes Aufladen des Akkus zu ermöglichen, beteiligt sich Ladenburg an der „Pedelec-Willkommen“-Initiative des VCD (Verkehrsclub Deutschland). Die Idee ist einfach: Teilnehmende Restaurants und Cafés erlauben den Pedelec-Fahrenden, ihren Akku während des Aufenthalts kostenfrei aufzuladen. Gut erkennbar sind teilnehmende Betriebe an einem grünen Sticker, der gut sichtbar an der Tür oder im Fenster hängt.

Wer diesen Service ebenfalls anbieten möchte, kann sich mit Anna Struve, der Umwelt- und Klimaschutzbeauftragten der Stadt Ladenburg, in Verbindung setzen (Tel.: 06203/70-149, E-Mail: anna.struve@ladenburg.de ). Sie gibt weitere Informationen sowie einen „Pedelec-willkommen“-Sticker, den Betriebe anbringen können. red