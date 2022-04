Infotreffen im Domhof

Ladenburg. Im Rahmen des Projekts zur Erfassung der Kleindenkmale finden die Auftaktveranstaltungen in Angelbachtal und in Ladenburg statt. Bei dieser Ehrenamtsinitiative des Rhein-Neckar-Kreises sollen mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger alle Kleindenkmale im Kreis erfasst und dokumentiert werden. Die Infoveranstaltungen sind am 27. April in Angelbachtal in der Sonnenberghalle und am 28. April in Ladenburg im Domhof (jeweils 19 Uhr). In Ladenburg gilt FFP2-Maskenpflicht (bis zum Platz).

Wer sich für Lokal- und Regionalgeschichte sowie Denkmalpflege interessiert und Kleindenkmale dokumentieren möchte, ist eingeladen, an einer der zwei inhaltlich identischen Veranstaltungen teilzunehmen. Anmeldungen sind per E-Mail an kreisarchiv@rhein-neckar-kreis.de oder telefonisch unter 06221/5 22 77 40 möglich.

Info: Weitere Infos: www.rhein- neckar-kreis.de/kleindenkmale

