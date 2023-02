Infos zur Geothermie

Seit November haben kleine, viereckige Geräte Messdaten für Geothermie gesammelt – nun möchte der CDU-Stadtverband Ladenburg mehr zu dem Thema wissen. Daher lädt er alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung mit dem Thema: „Geothermie in Ladenburg?!“ am Mittwoch, den 8. März, um 19 Uhr in den Domhofsaal im Rathaus ein.

Mit den Geräten – so genannten Geophonen – hat die Firma Vulcan Energie seismische Messungen zur Erkundung vorgenommen. Um weitere Information über dieses Projekt zu erhalten, hat die CDU Ladenburg nun den Regionalvertreter der Firma Vulcan für die Kurpfalz und Baden, Herrn Thomas Bening, zu der Informationsveranstaltung eingeladen. Herr Bening werde über die Vorhaben der Firma in der Region informieren und zu Fragen Stellung nehmen, hieß es in einer Mitteilung.

Da die Geothermie einerseits die Möglichkeit einer regenerativen, CO2 neutralen Wärmequelle biete, müssten andererseits aber auch die mit ihr verbundenen Risiken beleuchtet werden, so die CDU. Ob dies eine Lösung für Ladenburg sein könne, müsse sich erst zeigen – jedoch solle der Bevölkerung die Möglichkeit geboten werden, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, hieß es weiter. her