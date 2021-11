Impfangebot im Foyer des Carl-Benz-Gymnasiums

Ladenburg. Ein mobiles Team des Rhein-Neckar-Kreises bietet am Mittwoch, 3. November, von 10 bis 16 Uhr im Foyer des Carl-Benz-Gymnasiums in Ladenburgs Realschulstraße 4 kostenlose Impfungen zum Schutz vor dem Corona-Virus an. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten. Bei Personen, deren zweite Impfung länger als sechs Monate zurückliegt, besteht die Möglichkeit einer so genannten Booster-Impfung. Zum Einsatz kommen RNA-Impfstoffe von BionTech, Moderna oder Johnson & Johnson. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen ist lediglich Personalausweis oder Reisepass sowie Krankenversichertenkarte und Impfpass.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1