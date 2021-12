Idee einer Pflegeschule lebt fort

„Deutsch hat mich verzaubert“, erinnert sich Moumini Guengane daran, wie alles begann. Damals in Garango, der westafrikanischen Partnerregion der Römerstadt. Dass er heute kurz vor dem Abschluss seiner Ausbildung zum Altenpfleger im Johanniter-Haus am Waldpark steht, hat vor allem mit Gabriele Ensink zu tun, der Ehrenvorsitzenden des Ladenburger Garangovereins. Vor 13 Jahren hatte Guengane gerade begonnen, Deutsch als Fremdsprache zu studieren. Da traf er Ensink und Ursula Haverkate, die gerade das Partnerschaftsgebiet besuchten.

„Sie waren die ersten Deutschen, mit denen ich direkten Kontakt hatte, und sie haben mir sehr geholfen“, sagt der 32-Jährige, der schon am Gymnasium in einem der ärmsten Länder der Welt Deutsch als Wahlpflichtfach belegt hatte. Die beiden Frauen hatten für 70 Euro im Jahr eine Schulpatenschaft für ihn übernommen.

Guengane hegte „den Wunsch, eines Tages Deutschland zu entdecken“, wie er sagt. Zusammen mit ihm entwickelte Ensink – die gelernte Krankenschwester war bis zum Ruhestand als promovierte Pflegepädagogin am Institut für Gerontologie der Heidelberger Universität beschäftigt – über Jahre hinweg folgende Idee: Nachdem er genügend berufliche Erfahrungen gesammelt hat, kehrt Guengane als Fachmann mit dem Ziel in seine Heimat zurück, möglichst ein Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe zu gründen.

„Das Gesundheitssystem ist noch sehr schwach in Garango“, erklärt Guengane, der sich Ensinks Vision mit Beginn seiner Ausbildung vor bald drei Jahren zum Auftrag gemacht hat: Regelmäßig besucht er seine Familie in Garango.

Um die Verbindung auch zu den dörflichen Gemeinschaften dort zu halten, engagiert sich der Freizeitkicker der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) aus der Ferne für den FC Garango. Da Guengane unter anderem den Bundesligisten TSG Hoffenheim bewundert, stellte der Ladenburger Journalist Axel Sturm den Kontakt zum gemeinsamen Lieblingsklub her. Dieser stiftete prompt einen Satz Trikots in den TSG-Farben Blau-Weiß, die zufällig ebenso die der Stadt Ladenburg sind. Dass nun auch bald noch fehlende Stollenschuhe für das Team dazu kommen, ist schließlich dem Ladenburger SPD-Ortsverein zu verdanken.

Geld für Fußballschuhe

„Als wir diese Geschichte in der Ladenburger Zeitung gelesen hatten, fiel uns auf, dass es doch zu unserer Bürgeraktion mit dem Symbol des Roten Schuhs passt, wenn wir den Mangel beheben“, erklärt der Vorsitzende Markus Bündig, begeistert von der Idee einer Pflegeschule. Zumal der Ortsverein eine von mehr als 1600 Garango-Patenschaften unterhält, die Schulbesuche ermöglichen. Darüber hinaus haben Mitglieder und Vorstand jetzt 1700 Euro für den FC Garango in der Partnerregion gesammelt. „Diese Spendenaktion wollen wir jährlich fortsetzen, um örtliche Initiativen zu unterstützen“, kündigt Bündig an, als er am Samstag den symbolischen Spendenscheck am Adventsstand des Garangovereins vorm Einkaufszentrum an Guengane übergibt.

„Das freut mich richtig, und ich bedanke mich im Namen des FC Garango dafür“, sagte Guengane. Ihm sei klar, dass das geplante Ausbildungszentrum vorerst die Vision von ihm und Ensink bleibe und die Finanzierung noch offen sei. Doch bereite der rührige Garangoverein seit 1983 unermüdlich den Boden für ein solches Vorhaben. Guengane sagt: „Die Unterstützung der Frauen ist besonders wichtig, weil sie die Familien tragen und ähnlich wie hierzulande mindestens 80 Prozent der Auszubildenden im Pflegebereich ausmachen würden.“