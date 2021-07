Hommage mit „Zwei von der Klangstelle“

Mit einer musikalischen Hommage an die 1920er und 30er Jahre sowie literarischen Kostbarkeiten von Ringelnatz, Tucholsky und Kästner geht die Sommerkulturreihe der Initiative im Waldpark Ladenburg am Samstag, 17. Juli, um 19.30 Uhr weiter: Als „Die Zwei von der Klangstelle“ treten der Weinheimer Kabarettist Markus Weber und Pianist Dieter Scheithe im Glashaus auf. Das Duo spannt seit 2018 erfolgreich den Lieder-Bogen von „Ich hab das Fräulein Helen baden sehn“ über „Es wird einmal ein Wunder geschehen“ bis „Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?“. Das Programm erinnert an das frühe Showbusiness mit Künstlern, die wenig später von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Ein Abend voll Heiterkeit und Melancholie. Eintritt: 15 Euro. Einlass nur mit Reservierung unter www.glashaus-ladenburg.de. pj

