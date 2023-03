Hommage an Liedermacher

Das Duo „The Leonard Cohen Project“ gastiert am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr auf Einladung der Amnesty Gruppe Ladenburg-Schriesheim im Domhof in Ladenburg. Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Manuel Dempfle (Gitarre, Gesang). spielen vor allem die frühen Lieder des kanadischen Musikers und Schriftstellers Leonard Cohen Cohens.

„Songs of Love and Hate“ hieß ein Studio-Album aus dem Jahr 1971. Dieses Thema zieht sich durch beinahe alle Werke und wurde zum Titel der ersten gemeinsamen Produktion des Leonard Cohen Projects. Diese Hommage an einen Ausnahmekünstler wird um Anekdoten ergänzt und mit Liedern von Zeitgenossen wie Simon and Garfunkel oder Bob Dylan abgerundet. Karten gibt es für 20 Euro in Ladenburg bei „Seitenweise Bücher“ am Markt und der Buchhandlung am Rathaus. Reservierungen sind möglich per E-Mail an kontakt@amnesty-ladenburg-schriesheim.de. kur/red