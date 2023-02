Der Ladenburger Hannes Höft vom Budoclub Rhein-Neckar (BCRN) hat sich bei den Deutschen Karate-Meisterschaften in Ludwigsburg den neunten Platz erkämpft. Unter 33 Startern im Bereich Kata/männlich konnte der Vize-Landesmeister gegen viele Bundeskader-Athleten in der höchsten Wettkampfkategorie, der Leistungsklasse, bestehen. Höft war für den Landeskader Baden-Württemberg an den Start gegangen

...