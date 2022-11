Er stammt aus der Metropolregion Rhein-Neckar, er sammelt – nicht nur – historische Landkarten zu dieser Region und er pflegt eine rege Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv des Rhein-Neckar-Kreises. Die Rede ist von Herbert Kempf, dessen Leidenschaft in Kooperation mit der Ausstellungstätigkeit des Kreises vor fünf Jahren den Besuchermagnet „Die Rhein-Neckar-Region in alten Landkarten“ ermöglicht hatte. Nun gibt es eine Neuauflage, die – mit beachtlichen Zugängen ergänzt – als erste Aktion zum Kreisjubiläum 2023 die historischen Bezüge in der Region darstellt.

Herbert Kempf (vorn) erläutert seine Exponate. © Rhein-Neckar-Kreis

Prominente Neuzugänge sind etwa das Original der von Gerhard Mercator 1585 gestochenen Pfalzkarte, die sehr schöne, um 1690 gestochene Pfalzkarte des Italieners Maria Vincenzo Coronelli und verschiedene große und kleine Karten aus „Atlanten“, in Buchform publizierten Kartensammlungen, den frühmodernen Massenmedien. Dass Herbert Kempf seine „umfangreiche, wirklich bedeutende Privatsammlung sukzessive dem Rhein-Neckar-Kreis übereignet, ist ein wirklicher Glücksfall“, dankte ihm Landrat Stefan Dallinger. Dies komme nicht nur dem Kreisarchiv zugute, sondern die Sammlung ermögliche der interessierten Öffentlichkeit durch Ausstellungen einen Einblick und Forschenden einen Zugang.

Als Sammler sei es für ihn eine ganz besondere Freude, die historischen Landkarten in einem schönen Rahmen präsentieren zu können, unterstrich Kempf. Er wies besonders auf die ebenfalls ausgestellten Kupferstiche über die Belagerung von Heidelberg, Mannheim und Frankenthal 1622 hin, nicht ohne die Parallele aus der Zeit von vor 400 Jahren zu heute zu ziehen, „wo wieder Krieg in der Nachbarschaft“ herrscht.

Ausstellung bis 17. März

Die Ausstellung „Die Rhein-Neckar-Region in alten Landkarten“ im Kreisarchiv Rhein-Neckar-Kreis, Trajanstraße 66, 68526 Ladenburg, läuft bis 17. März 2023 und ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhrgeöffnet. Die empfehlenswerten öffentlichen Führungen finden jeweils mittwochs statt: 7. Dezember, 18. Januar, 15. Februar und 8. März von 17 bis 18 Uhr; Gruppenführungen ab 10 Personen sind nach Vereinbarung während der Öffnungszeiten möglich, Telefon: 06221/522-7740, E-Mail: kreisarchiv@rhein-neckar-kreis.de. Der Eintritt ist frei.