Hilfreiche Sensoren

In Ladenburg ist die Datenübertragung mittels des LoRaWAN-Funknetzes und die Installation vieler Sensoren für dieses „Long Range Wide Area Network“ (großflächiges Netzwerk) jetzt abgeschlossen und in Betrieb gegangen. Seit kurzem melden etwa 34 Sensoren dem Ordnungsamt, welche Parkplätze am Domhofplatz, in der Kirchenstraße und am Marktplatz belegt oder welche Feuerwehrzufahrten zugeparkt sind. Und das ist nur eine der vielen Anwendungen. Den Aufbau dieser digitalen Infrastruktur hat die Netze BW durchgeführt. „Das Internet der Dinge hat in unserer Stadt Einzug gehalten. Das bietet uns ganz neue Möglichkeiten, unsere Einrichtungen komfortabel zu kontrollieren und zu steuern“, freut sich Bürgermeister Stefan Schmutz.

Mit dem LoRaWAN-Funknetz, einer robusten und leicht zu handhabenden Technik für die drahtlose Übermittlung einfacher Daten mit sehr großer Reichweite, ist vieles möglich. Neben den Sensoren zur Parkraumüberwachung messen in Ladenburg weitere Sensoren die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den CO2-Gehalt der Luft im Lobdengau-Museum sowie die Temperatur im kritischen Dach der Lobdengauhalle. Auch zur Füllstandsüberwachung von Öltanks und zur Zustandserfassung von Türen im Römerstadion und dem Wasserturm wurden Sensoren installiert. Das begrüßt Maximilian Bauer von der Fachstelle Digitalisierung der Stadt Ladenburg sehr: „Die digitale Sensorik hilft uns, Ressourcen effizient zu nutzen.“ red

