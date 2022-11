Herz-Experten geben Tipps

Neckar-Bergstraße. Kostenlose Vorträge mit qualifizierten Herzspezialisten bietet eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von Volkshochschulen (VHS) und Deutscher Herzstiftung. Das Auftaktthema der VHS Ladenburg-Ilvesheim lautet am Freitag, 4. November, um 18.30 Uhr im Ladenburger Domhof „Herzinfarkt – Vorboten erkennen und Risikofaktoren vorbeugen“. Referentin ist Kathrin Weidner von der Universitätsmedizin Mannheim (UMM). Anmeldung per Mail: anmeldung@vhs-ladenburg.de.

Weiter geht’s am Dienstag, 8. November, um 18.30 Uhr im Heddesheimer Bürgerhaus unter dem Thema „Herzschwäche – was im Alltag wichtig ist!“ mit Gökhan Yücel (UMM). Anmeldung per mail: vhs@heddesheim.de.

Bei der VHS Dossenheim sprechen am Mittwoch, 30. November, um 18 Uhr Alexandra Scheid und der Mannheimer Kardiologe Roger Kranzhöfer über „Gutes fürs Herz – Ernährung für ein intaktes Herz“. Für diesen Kurs wird eine Kochumlage in Höhe von jeweils zehn Euro erhoben. Es geht um die richtige Ernährung für ein intaktes Herz. Expertin Scheid vermittelt, was im täglichen Leben möglich ist, um mit gesunden und schmackhaften Speisen Risiken zu verkleinern und Lebensqualität zu steigern. Kranzhöfer gibt dazu praktische Tipps aus der medizinischen Praxis. Anmeldung per Mail: vhs@vhs-dossenheim.de. pj