Heimatbund stellt Jahrbuch 2021 vor

Der Heimatbund Ladenburg hat sein neues Jahrbuch veröffentlicht. In dem besonderen Pandemiejahr 2021 hat der Heimatbund in enger Kooperation mit dem Stadtarchiv und einer Reihe von namhaften Autoren wieder neue, spezielle Forschungsthemen rund um Ladenburg beleuchtet.

Diesen gebündelten, hochinteressanten Inhalt wird der Heimatbund unter der Leitung von Ulrich Erhardt und der Vorsitzenden Carola Schumann an diesem Freitag (25. Juni) um 18 Uhr am Wasserturm in Freien präsentieren und veröffentlichen.

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz, die Heimatbund-Vorsitzende Carola Schumann sowie einige der Autoren werden bei der Open-Air-Veranstaltung am Ladenburger Wahrzeichen anwesend sein, zu der alle interessierten Ladenburger Bürgeinnen und Bürger eingeladen sind. red/sko