Für die Heimatbund-Vorsitzende Carola Schuhmann (kl. Bild) bedeuten die Corona-Pandemie und ihre Folgen einen tiefen Einschnitt in der Stadtgeschichte Ladenburgs: „Das ist ein historisches Ereignis, das wahrscheinlich einiges verändern wird und über das noch viele Generationen sprechen werden“, meint die Chefin des 1926 gegründeten Vereins. Dessen Themen lauten heute: Lokalgeschichte, Touristenführungen, Museumsdienste, örtliches Brauchtum wie der Sommertagzug sowie Pflege des mittelalterlichen Altstadtbilds.

AdUnit urban-intext1

Vor 95 Jahren aus der Taufe gehoben, um die damals heruntergekommene Ackerbürgerstadt aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken, verstehe sich der Heimatbund bereits seither als „Verkehrsverein und Bürgerinitiative“, so Schuhmann. In seiner Geschichte gab es bis zur Corona-bedingten Absage der diesjährigen Hauptversammlung lediglich zwei ausgefallene Mitgliedertreffen, nämlich in den letzten beiden Weltkriegsjahren 1944 und 1945. „Auch wenn man die derzeitigen Einschränkungen ganz sicher und Gott sei Dank nicht mit einer Kriegssituation vergleichen kann, macht dies doch deutlich, dass die Pandemie eine geschichtliche Dimension für unsere Stadt hat“, erklärt Schuhmann: „Es bleibt abzuwarten, ob die vielen Veranstaltungen, die das öffentliche Leben und auch das Image der Stadt über ihre Grenzen hinaus in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben, im gleichen Maße weitergeführt werden können.“

Konkret befürchtet Schuhmann, dass sich viele der älteren Ehrenamtlichen zurückziehen und Nachwuchs fehlen könnte. Zugleich hofft sie, dass alle zuversichtlich bleiben und nach der Zwangspause auch „neue, kreative Kräfte“ zur Entfaltung kommen. Denn die Mehrzahl der rund 500 Mitglieder befinde sich im Rentenalter. „Wir müssen dringend neue, auch jüngere Mitglieder gewinnen“, weiß Schuhmann.

Noch Nachwuchs gesucht

Viele Aufgaben stehen an, sobald die Kontaktbeschränkungen gelockert werden: „Wir wollen so früh wie möglich wieder unsere Angebote unterbreiten“, unterstreicht Schuhmann. Dazu zählt sie beispielsweise stadthistorische Rundgänge für Neubürger. „Gerade jüngere Menschen, die hierherziehen, begreifen Ladenburg nicht nur als Wohnstadt, sondern interessieren sich auch für die Stadtgeschichte und zeigen sich offen für unsere Stadtgesellschaft“, schließt Schuhmann aus dem zuletzt gewachsenen Zuspruch.

Neubürger einbinden

AdUnit urban-intext2

Deshalb wolle der Heimatbund – wie schon vor Jahrzehnten in den damals noch jungen Stadtteilen Süd und Weihergärten praktiziert – die „Chancen einer weiter wachsenden Stadt erneut nutzen, Neubürger mit ihren Talenten einzubinden und in die Stadtgesellschaft zu integrieren“. Der Verein plane, aktuelle Angebote auf einen Blick in einer Broschüre zu veröffentlichen. Für eine erfolgversprechende Identifikation seien jedoch auch persönliche Begegnungen wichtig: „Der Austausch bei Erzählernachmittagen und Arbeitskreisen ist ein bewährtes Konzept, das bleiben, aber immer mal wieder in neuen Formen und zu neuen Themen ausprobiert werden muss“, findet Schuhmann.

Zugleich biete die Internetseite des Vereins (www.heimatbund-ladenburg.de) Rätselangebote für Kinder wie Tierratepfad und Stadtrallye zum Herunterladen an. Und die Mitwirkung an der digitalen Abenteuertour „Geheimnis der Krypta“, die Schüler des Carl-Benz-Gymnasiums kreierten, habe das Heimatbund-Team darauf gebracht, einen solchen Actionbound auch für das Lobdengau-Museum auf den Weg zu bringen.

AdUnit urban-intext3

Gleichwohl bleiben die „Erhaltung des mittelalterlichen Stadtbilds und der sorgsame Umgang mit dem kulturellen Erbe“ auch Zukunftsaufgaben. Das Bewusstsein dafür soll der städtische Gestaltungspreis stärken, den der Heimatbund erfolgreich angeregt hatte.

AdUnit urban-intext4

Vor dem Hintergrund, dass Ladenburg – wie alle Kommunen im Landkreis – bis 2040 klimaneutral werden soll, stellt Schuhmann auf Anfrage klar: „Photovoltaik in der Altstadt ist ein gravierender Eingriff in die Dachlandschaft“, gegen den der Heimatbund immer sein werde, solange diese Technik nicht mit weniger störenden Eingriffen verbunden sei. Denn das geschlossene mittelalterliche Erscheinungsbild der Altstadt sei ein kostbarer Schatz, der Ladenburg von vielen anderen Städten unterscheide. Klimafreundliche Energie für Altstadthäuser ließe sich ja auch an anderer Stelle erzeugen.