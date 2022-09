Heilige und Dämonen

Ladenburg. Am Freitag, 2. September, findet das Ferienprogramm im städtischen Lobdengau-Museum Ladenburg seine Fortsetzung. Das teilt Einrichtungsleiter Andreas Hensen mit. Um 18.30 Uhr sind alle, die sich für die Stadtgeschichte und ihre Legenden interessieren, zur Führung unter dem Motto „Heilige, Bischöfe und Dämonen“ auf dem Gelände des historischen Bischofshofes der Römerstadt eingeladen.

Hensen persönlich gibt unter anderem Antworten auf diese Fragen: Was machte der Wormser Bischof eigentlich in Ladenburg? Wer war schon vor ihm dort? Und was passiert gerade in der Sebastianskapelle? Treffpunkt ist der Eingang des Museums im Amtshof 1. Es gelten die üblichen Eintrittspreise von 3,50 Euro (Einzelpersonen) und 7 Euro (Familien). Kinder bis sechs haben freien Eintritt. pj