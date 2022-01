Haushaltsplan unter Dach und Fach

Der Haushaltsplan der Stadt Ladenburg für dieses Jahr ist endgültig beschlossene Sache. Dass der Gemeinderat damit die „richtigen Weichen für die Zukunft“ stelle, fasste FDP-Einzelstadtrat Ernst Peters am Ende im Sinne aller vorangegangenen und ebenso positiven Stellungnahmen zum Zahlenwerk zusammen. Bei der aufgrund steigender Infektionszahlen wieder einmal in die Lobdengau-Halle verlegten Sitzung zählten nach Corona vor allem Stadtentwicklung, Kinderbetreuung und Sportstätten, Wohnraum und Klimaschutz zu den am häufigsten genannten Themen.

„Sie geben uns wohltuenden Rückenwind, um den Haushalt 2022 mit Ihnen umzusetzen“, freute sich Bürgermeister Stefan Schmutz über den einstimmigen Beschluss, denn „so eine politische Geschlossenheit“ sei nicht selbstverständlich. Das hieß jedoch nicht, dass in den Reden kein Ärger wegen des einen oder anderen in der „Stunde der Fraktionen“ vor einer Woche von der Mehrheit abgelehnten Antrags zum Ausdruck gekommen wäre. Das machte vor allem SPD-Stadtrat Bernd Garbaczok deutlich, als er in Vertretung für den entschuldigt fehlenden Fraktionsvorsitzenden Steffen Salinger beispielsweise die Grünen am Ratstisch als „selbsternannte Klimaschützer“ bezeichnete, die gleichwohl den SPD-Vorschlag zur Klimaneutralität aller städtischen Liegenschaften ablehnten.

Dazu hatte Max Keller als Sprecher der größeren Grünen-Fraktion bereits zuvor ausgeführt, dass er sich im vergangenen Jahr für eine Kraft im Rathaus eingesetzt habe, die alle städtischen Gebäude im Hinblick auf energetische Belastungen und Erträge untersuchen solle. Dass hierzu konkrete Mittel eingestellt werden, erwartet Keller nun von der Verwaltung für den Haushalt des kommenden Jahres. Garbaczok jedoch zählte mit Römerstadion-Sanierung (Grüne) und mobiler Sozialarbeit (CDU) weitere Vorschläge auf, die die SPD schon früher leider vergebens gemacht habe, während sie diesmal Eingang in den Etatplan gefunden hätten.

Einig sind sich Grüne und SPD mit nahezu allen weiteren Ratsparteien, dass der Stadt ein strukturelles Defizit drohe, was auch bei normaler Konjunktur mehr Ausgaben als Einnahmen bedeuten und letztlich die Schuldenlast erhöhen würde. Doch auch Karl-Martin Hoffmann (CDU) zeigte sich als Stellvertreter von Günter Bläß, der sich ebenso wie Salinger entschuldigen ließ, in einem Punkt frustriert – wenn auch aufgrund einer Entscheidung aus dem vergangenen Jahr: Dass auch die stärkste Fraktion am Ratstisch neben Grünen, SPD und FDP einen Vertreter im Aufsichtsrat der zum Erwerb des ABB-Industriegeländes neugegründeten Stadtentwicklungsgesellschaft stellen sollte, sei mit einem „Hau-Ruck-Besetzungsverfahren taktisch verhindert“ worden.

Nun bleibt der CDU jedoch nur übrig, so Hoffmann, „stetig Transparenz zu fordern und nach vorne zu schauen“. Dazu gehöre es, „Betriebe, die investieren wollen, in der Stadt zu halten“. Deshalb müsse sich der Gemeinderat klar fürs interkommunale Gewerbegebiet mit Ilvesheim aussprechen. Das gemeinsam geplante Vorhaben an der Gemarkungsgrenze am Nordrand des Industriegebiets Altwasser droht künftig zum Zankapfel zu werden, denn CDU und SPD hatten nicht verhindern können, dass auf Antrag der Grünen mit Stimmen von Freien Wählern und FDP erst einmal geprüft werden soll, ob nicht bereits versiegelte Areale in Frage kämen. „Aktiver Klimaschutz bedeutet auch Schutz von Biotopen und Ackerflächen“, verteidigte Keller (Grüne) den Vorstoß, der das gemeinsame Gewerbegebiet in Frage stellt.

Ein spezifisches Anliegen der Freien Wähler stellte deren jüngster Stadtrat Tim Ruster bei seiner ersten Haushaltsrede heraus: „Wir glauben an eine Übergangslösung mit Pizzakarton-Haltern an Mülleimern, bis sich Pfandsysteme etablieren.“ Der erfolgreiche Gemeinschaftsantrag seiner Fraktion mit CDU und Grünen zum Bau von Wohnraum für sozial Benachteiligte und Geflüchtete in der Schriesheimer Straße „bringt endlich den Stein ins Rollen, um eine prekäre Situation zu entlasten“.

FDP-Mann Peters, der keinen Antrag gestellt hatte, weil die Verwaltung noch mit Beschlüssen aus dem Vorjahr beschäftigt sei, sieht „in der Summe sinnvolle Anträge, die den Haushalt überschaubar um vier Prozent erhöht haben“.