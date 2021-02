Von großer Harmonie geprägt war die Sitzung des Ladenburger Gemeinderats am Mittwochabend – was nicht groß verwunderte, waren die Themen doch schon vorab ausgiebig diskutiert und debattiert worden. Haushalt 2021, Digitalstrategie und behindertengerechter Umbau der Bushaltestelle am Carl-Benz-Platz (wir werden noch berichten) – alles wurde einstimmig verabschiedet. Zuvor hatten aber die Fraktionen im Rat noch Gelegenheit, ihre Entscheidungen zu begründen: In ihren Haushaltsreden.

Millionenschwer ist der neue Ladenburger Haushalt, den der Gemeinderat einstimmig verabschiedete. © Jens Kalaene/dpa

Wie sehen die Eckdaten des Etats 2021 aus?

AdUnit urban-intext1

Im Ergebnishaushalt, der die Verwaltungstätigkeit abdeckt, stehen Ausgaben in Höhe von rund 34 Millionen Euro und Einnahmen von 35,3 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt, der die Ausgaben der Stadt umfasst, wird mit Ausgaben von etwa 32 Mio. Euro kalkuliert sowie mit Einnahmen von 30,9 Mio. Euro. Dabei kann die Stadt ein Haushaltsplus von 1,274 Mio. Euro verbuchen.

Worauf legt die CDU-Fraktion (6 Sitze) ihren Schwerpunkt?

Günther Bläß würdigte zunächst die Arbeit von Verwaltung und Gemeinderat unter Pandemie-Bedingungen. Insgesamt beurteilte der Fraktionsvorsitzende die Finanzlage als gut. „Wir verabschieden einen positiven ordentlichen Ergebnishaushalt“, strich Bläß auch die insgesamt 3,2 Millionen Euro an Gewerbe-steuernachzahlung heraus, die dem Ladenburger Haushalt gerade im Corona-Jahr besonders helfen.

Dennoch mahnte er zur finanziellen Vorsicht. „Wir sollten weiter alle Anstrengungen unternehmen, die Gewerbetreibenden in der Stadt zu halten und Anreize für neue Unternehmen zu schaffen“, sagte Bläß. Das Ziel von Bürgermeister Stefan Schmutz, den Haushalt der Stadt bis 2030 schuldenfrei zu gestalten, kommentierte er zurückhaltend: „Wir hoffen es, dass Sie recht behalten.“

AdUnit urban-intext2

Bläß hob außerdem die Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft hervor. „Wir setzen damit langfristig auf eine Entlastung der Kernverwaltung und auf eine innovative Entwicklung“, verspricht sich der CDU-Mann viele neue Ideen.

Seine weitere Anregung: Eine zweite Grundschule zur Ganztagsschule umzubauen, „da von den Eltern diese Betreuungszeiten immer mehr nachgefragt werden.“ Er will eine Überlastung des Angebots im Haus des Kindes vermeiden.

Die Grünen (6 Sitze) – was stellen sie in den Vordergrund?

AdUnit urban-intext3

Max Keller sieht Ladenburg auch in Corona-Zeiten bei der Pandemiebekämpfung „gut aufgestellt“. Für 2021 legen der Fraktionsvorsitzende und seine Ratskollegen den Schwerpunkt klar auf die Umweltpolitik. „Die Klimakrise stellt uns vor eine Jahrhundertaufgabe, auch in unserer Stadt“, sagte Keller. „Hier hilft kein Impfstoff, sondern nur Klimaschutz.“ Deswegen betrachtet Keller die weiteren Flächenversiegelungen in den geplanten Wohn- und Gewerbegebieten kritisch. „Wir erwarten uns im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts gangbare Alternativen“, betonte er. Große Hoffnungen setzen die Grünen dabei auf die neue Stadtentwicklungsgesellschaft: „Die Gründung dieser Gesellschaft sehen wir als geeignetes Instrument“, sagte Keller. Das ABB-Gelände, das nach dem Wegzug des Unternehmens 2022 noch entwickelt und geplant werden muss, wünschen sich die Grünen als „ausgesprochen grünen Stadtteil mit einem erträglichen Maß an Wohnbebauung“. Ziel sei es, ein klimaneutrales Quartier zu entwickeln, erklärte Keller.

AdUnit urban-intext4

Gleichwohl bezeichnete der Fraktionschef die Wohnungssituation als „konstant angespannt“ und mahnte die Schaffung bezahlbaren Wohnraums an.

Wie steht die SPD-Fraktion (5 Sitze) zum Haushaltsplan?

Steffen Salinger sieht die Stadt vor großen Herausforderungen durch den bevorstehenden Zuzug von rund 2000 Menschen. Für die neuen Bürger muss eine größere Infrastruktur entwickelt werden – auch deswegen bezeichnete der Fraktionschef die Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft als „größte Veränderung in der Struktur unserer Verwaltung“ und als „richtungsweisendste Entscheidung für die nächsten Jahrzehnte“. Salinger zeigte sich zuversichtlich, dass man „ganz sicher neue Wege“ gehen könne.

Weitere Kernpunkte und Forderungen der SPD sind eine „Kinderbetreuung von 0 bis 15 Jahren“, Ausbau und Instandsetzung der Sportstätten, besonders der Sporthallenneubau, eine barrierefreie und lebendige Altstadt sowie die CO2-neutrale Stadt.

Was ist der Fraktion der Freien Wähler (4 Sitze) wichtig?

Gudrun Ruster forderte wegen des Zuzugs von 2000 Menschen „umsichtiges Handeln von Verwaltung und Gemeinderat“. Kinderbetreuung, Sport- und Freizeitanlagen, Radwegekonzept nannte die Fraktionsvorsitzende als wichtige Punkte. Sie macht sich dafür stark, dass die nächsten Schritte zum Bau der Sporthalle zügig eingeleitet werden, die Digitalisierung weitergeht, das Klimaschutzkonzept vorangetrieben wird und bezahlbarer Wohnraum sowie eine verbesserte Mobilität für Ladenburg kommen. Bei der Stadtplanung durch die neue Stadtentwicklungsgesellschaft mahnte sie eine umfassende Bürgerbeteiligung an. „Es erschließt sich die große Chance, zukunftsorientiert zu planen“, legt Ruster viele Hoffnungen in das freiwerdende ABB-Areal.

Was sagt die FDP (1 Sitz) zum neuen Haushalt?

Einzelstadtrat Ernst Peters hält das „Management des Wachstums der Stadt“ für die große Herausforderung. Die Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft nennt der FDP-Mann richtig. Bei allen Entscheidungen der kommenden Jahre hebt er den Aspekt der Nachhaltigkeit hervor.

Den neuen Haushalt findet Peters „gut, aber auch sehr ambitioniert“. Gegenüber 2020 sei das Haushaltsvolumen um 8,5 Prozent gestiegen, dies könne in den kommenden Jahren wegen der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung sicher nicht so weitergehen. „Wir werden in diesem Jahr jede Ausgabe, egal wie wichtig sie uns jeweils ist, kritisch prüfen müssen“, rief Peters zur Sparsamkeit auf.